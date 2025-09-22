SOMPO WEリーグ・女子サッカーです。アルビレックス新潟レディースは3ゴールを奪う快勝で待望の今シーズン、ホーム初勝利です。3シーズンぶりの開催となった新発田市でのホーム戦。新潟は前半32分、左サイドからのクロスに滝川！ケガから復帰した滝川が飛び込みます。すると、前半35分、再び左サイドから。園田のクロスに、川澄！キャプテン川澄の今シーズン初ゴール