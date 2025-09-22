新型コロナウイルスの感染拡大により、今月、富山市の小学校と中学校2校で、学級閉鎖の措置がとられていることがKNBの取材でわかりました。2学期が始まったことで、特に子どもたちの間で新型コロナの感染が拡大しているとみられます。関係者によりますと、富山市の奥田小学校で、新型コロナ感染拡大に伴い6年生の1クラスで、あさって少なくとも1日、学級閉鎖の措置がとられます。さらに、奥田中学校でも今月8日の1日、新型コロナの