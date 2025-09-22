「ヤングダービー・プレミアムＧ１」（２３日開幕、宮島）エース格と評判が高い１９号機は飛田江己（２４）＝埼玉・１２８期・Ａ１＝が手にした。「直線は変わらない感じがした。どちらかと言うと、ターン回りがいい感じ。いいエンジンを引いたので頑張りたい」と良機の獲得に力を込めた。タイム計測では６秒６６で前検一番時計を計測し、雰囲気も上々だ。現在のエンジンは一年間使用され、今節が使い納め。有終の美を飾る