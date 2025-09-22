人気のアニメ映画「名探偵コナン」の最新作を監督した重原克也さんは、南砺市出身です。重原監督はきょう、母校の福野小学校を訪れて、後輩たちに自らの経験を語りました。高橋記者がお伝えします。「真実はいつもひとつ！」南砺市の福野小学校で子どもたちに語りかけたのは、アニメ監督の重原克也さんです。重原さんは今年4月に公開された「劇場版名探偵コナン隻眼の残像（せきがんのふらっしゅばっく）」で監督を務めました