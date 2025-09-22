日本維新の会に離党届を提出し除名されていた衆院議員3人が22日、新会派「改革の会」を結成した。新たな衆院会派「改革の会」には、阿部弘樹議員、斉木武志議員、守島正議員の3人が所属し、代表は斉木氏が務める。3人は、いずれも所属していた維新に離党届を提出し、17日付で除名処分となっていた。新会派の基本方針としては、「企業・団体献金を受け取らない」「統治機構改革を進める」「国民の利益を第一に様々な改革を行う」を