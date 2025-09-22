こちらは南砺市のスキー場イオックス・アローザです。ゲレンデにはこの時期、黄色やオレンジの花を咲かせるキバナコスモスが植えられていて見ごろを迎えています。佐伯翔太キャスター「さわやかな風が吹く南砺市のスキー場です。キバナコスモスの花が咲き誇り、オレンジ色のじゅうたんが広がっているようです」ゲレンデに広がる黄色やオレンジの鮮やかな花。イオックス・アローザでは、およそ1万平