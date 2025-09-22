Phooto: chisato kuroda ちょっと意外？ いや、その片鱗はありました。先日発売されたiPhone 17シリーズ、今年はベースモデルの「iPhone 17」、プロモデルの「iPhone 17 Pro／Pro Max」、気合の薄さ一点勝負な「iPhone Air」と3ラインナップで登場。僕は発表前まで「新作だしびっくり薄さはインパクト強いからiPhone Airが人気でしょう！（当時はiPhone 17 Airという名前で噂されていました