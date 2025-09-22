東京の上野公園で19日から3日間にわたり開かれていたイベント「ウエノデ．パンダ中秋節2025」イベントが閉幕した。中国新聞網が伝えた。今回のイベントには日中両国の飲食ブース約30店舗と企業ブース約10社が出展し、アートパンダ展やイベント限定パンダグッズ、さまざまなパフォーマンスが行われ、多くの来場者が訪れた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）