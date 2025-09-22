山口放送の河野康子アナウンサーが22日、周南市の小学校で紙芝居の読み聞かせをしました。河野アナウンサーが読み聞かせをしたのは、周南市の須磨小学校です。読んだのは「桃太郎」など3つの紙芝居。児童や教職員、地域の人が読み手に加わる場面もありました。（河野キャスター）「いままで海を見たことがなかった桃太郎はあまりの広さにびっくりしたが」（桃太郎役の校長先生）「だども～鬼が住む島はど