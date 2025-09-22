自民党総裁選が告示され、衆議院山口3区選出の林芳正官房長官ら5人が立候補しました。「解党的出直し」が必要と参議院選挙を総括した自民党。国民目線の政策論争が行われるのでしょうか。自民党の総裁選挙が22日告示され、5人が立候補を届け出ました。（林芳正氏）「実(み)こそあれば、今日今宵、一夜明ければみんな来る」「高杉晋作がまさにいまから挙兵という時に残した言葉であります。」本物の志や実力があるなら自然と、共感