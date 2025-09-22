9月17日からアメリカ軍岩国基地で始まった空母艦載機部隊の陸上模擬着艦訓練＝FCLP。訓練開始からの4日間で市に寄せられた苦情は568件にのぼっています。陸上模擬着艦訓練＝FCLPは空母艦載機のパイロットが陸上の滑走路を空母に見立てて離着陸を繰り返す訓練です。アメリカ軍は、土日祝日を除く今月17日から26日まで岩国基地でFCLPを行うとしていて、22日午後1時半ごろ、3日ぶりに訓練が始まりました。22日、日中までの4日間でタッ