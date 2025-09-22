ÇòÈ±¤ÈÇòÉ¦¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢´ÓÏ½¤Î¤¢¤ë»ÑÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿70ºÐÇÐÍ¥¤Î?·ãÊÑ?»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10·î15Æü¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀseason24¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡£Ä¹¤¯¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÇòÈ±¤È¸ý¼þ¤ê¤ä¤¢¤´¡¢ËË¤ÎÊý¤Þ¤ÇÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ëÇò¤¤É¦¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÊÒ²¬¤¬½é²óÊüÁ÷¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î¹ÖÃÌ»Õ¡¦Âíß·ÀÄ