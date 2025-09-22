日本損害保険協会は群馬県内で去年１年間に人身事故が最も多かった交差点が前橋市の元総社町南交差点だったと発表しました。 日本損害保険協会では交通事故の防止や軽減を目的に全国の人身事故の多い交差点を毎年、公表しています。調査によりますと、県内で人身事故が最も多く発生した交差点は、前橋市の元総社町南交差点の１２件で、２年連続ワースト１位でした。国道１７号と市道環状線が交差する四差路の交差点で、人身