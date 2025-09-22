アルビレックス新潟が９月22日、クラブの公式Xを更新。シーズンの終盤戦に向け、決意を発信した。「現在、アルビレックス新潟は明治安田J１リーグ第30節を終え、勝点20で最下位に沈んでいます。この厳しい現実を、フロントスタッフ・チームスタッフ・選手、クラブに関わる全員が真しに受け止めています」苦境に立たされているが、まだ何かが決まったわけではない。ファイティングポーズを取り続ける。「私たちは残り８試合、残