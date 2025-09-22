22日昼ごろ、山口市の畑で農作業を行っていた40代の男性がコンバインにはさまれ死亡しました。事故があったのは山口市上天花の畑です。消防によりますと、22日正午過ぎに「人の上半身がコンバインに挟まれている」と近くに住む人から通報があったということです。事故にあったのは市内の40代の男性で、警察が現地に到着した際すでに意識はなく、その後、死亡が確認されました。警察によると男性は1人で畑で作業を行っていたとみら