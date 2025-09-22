格闘技「KNOCKOUT」は22日、23日に東京・後楽園ホールで行われる「KNOCKOUT.57」の前日計量と会見を都内で行った。KNOCKOUT−BLACK女子アトム級王座決定戦を行うKiho（KNOCKOUTGYM調布）が45.75Kg、山田真子（GROOVY）が45.60Kgで計量パスした。会見したKihoは「明日は明確な勝ちで必ずベルトを巻きます」と王座奪取を宣言。対戦相手と対峙し、タイトル戦との違いを問われると「そんなに変わらないです。純粋に明