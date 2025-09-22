東京・六本木で目撃されたのは、行く手を阻むように道路を埋め尽くす白い泡のようなもの。目撃者のすぐそばにも散乱しています。目撃者は「びっくりした。建物からどんどん泡がもこもこ出ていて。中を歩いている人がいたが、膝下まで泡に埋まっていた。雪の中を歩いているような感じだった」と話します。22日午前7時ごろ、マンションなどが入る複合ビルで「泡があふれています」と通行人から110番通報がありました。なぜ、道路に泡