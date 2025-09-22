鹿児島市の県道で22日午後、横断歩道を渡っていた女性がトラックにはねられ、死亡しました。 鹿児島中央警察署によりますと、22日午後1時半ごろ、鹿児島市住吉町の県道で、横断歩道を渡っていた女性が右から走ってきたトラックにはねられました。 この事故で、中種子町野間の養護教諭・加藤昭代さん(61)が意識不明の状態で搬送されましたが、およそ1時間後に亡くなりました。死因は外傷性ショックでした。 現場は、種子屋久高速