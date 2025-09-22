大相撲9月場所は9日目。連敗を食い止めたい木曽郡・上松町出身・御嶽海の結果です。22日の相手は東の前頭十六枚目友風。立ち上がり激しくあたり御嶽海は中に入ろうとしますが直ぐに土俵際まで追い詰められ押し出しで6敗目。23日は西の前頭十七枚目日翔志との一番です。