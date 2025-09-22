ドル円１４７．８５近辺、ユーロドル１．１７８０近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前はドル売りが優勢。ドル円は147.80近辺まで安値を広げた。ユーロドルは高値を1.1780レベルに足元で更新している。ユーロは対円や対ポンドでも堅調。この時間帯でのドル売りの動きを主導している。ポンドドルも1.3504レベルに小幅高値を更新している。 USD/JPY147.88EUR/USD1.1778GBP/USD1.3500