国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ」は22日、京都向日町競輪場で会期前競技の自転車トラック種目が行われ、女子チームスプリントは京都と、パリ五輪代表の池田瑞紀（早大）を擁する福岡が23日の決勝に進んだ。