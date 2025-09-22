＜大相撲九月場所＞◇九日目◇22日◇東京・両国国技館【映像】「小柄で美人さん」着物姿の有名女性大相撲九月場所の九日目、東方の花道にほど近い溜まり席に座る着物姿の有名女性を中継カメラが捉える一幕があった。そのことに気づいた一部女性のファンから「小柄で美人さん」「お人形さんみたい」などの反響が相次いだ。注目のシーンは前頭二枚目・王鵬（大嶽）が前頭筆頭・玉鷲（片男波）をはたき込んで5勝目を挙げた一番。