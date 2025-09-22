ゆうちょ銀行（東京）が郵便局での窓口業務の研修用に導入した端末について、会計検査院が稼働状況を調査したところ、設置施設のおよそ半数で１年間に一度も研修に使われていなかったことがわかった。指摘を受け、ゆうちょ銀は一部を郵便局に移設した。ゆうちょ銀は、グループ会社の日本郵便（同）に窓口業務の大部分を委託しており、入出金のデータ入力や伝票処理などを郵便局員に指導している。２０２３年から全国７７か所の