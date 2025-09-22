韓国の裁判所できょう、旧統一教会トップ、韓鶴子総裁の逮捕状を発付するかどうかの審査が行われました。結論は今夜にも出る見通しです。ソウル中央地裁で、自身の逮捕状が発付されるかどうかの審査を終えた旧統一教会トップの韓鶴子総裁。審査はおよそ5時間に及び、裁判所からそのまま拘置所へと移動しました。韓総裁をめぐっては、教団の元幹部を通じて国会議員に不正な政治資金を提供した政治資金法違反の疑いや、尹錫悦前大統