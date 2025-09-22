佐伯市消防本部 大分市のコンビニエンスストアで女性のスカート内を盗撮した疑いで佐伯市消防本部の33歳の職員の男が現行犯逮捕されました。 性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、佐伯市消防本部通信指令課の消防士長・佐藤優樹容疑者33歳です。 警察によりますと、佐藤容疑者は22日午後4時ごろ、大分市のコンビニエンスストアの店内で40代の女性のスカートの中をスマートフォンで撮