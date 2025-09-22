家事をしてくれない夫にモヤモヤを抱えている人も多いと思います。夫婦で話し合おうとしても、聞く耳をもたなかったり逆ギレしてきたりする人もいるため、そういうときは第三者に介入してもらうと解決することもあるようで……。今回は、料理を作る大変さを理解した夫の話をご紹介いたします。感謝の言葉「夫は私が作る料理にケチをつけてばかりで、家事や育児もしない典型的なモラハラダメ夫でした。ただ、私は義母とは仲良しなの