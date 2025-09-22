ユースケ・サンタマリア（54）が22日、東京・丸の内ピカデリーで行われた、當真あみ（18）長編映画初主演作「ストロベリームーン余命半年の恋」（酒井麻衣監督、10月17日公開）完成披露試写会に登壇。「僕、本名は中山裕介って言うんですけど…今後は、ストロベリームーン中山に改名しようと、すごく考えています」と唐突に宣言した。「ストロベリームーン余命半年の恋」は、TikTok（ティックトック）で話題を呼び、「令和イチ