9月20日、U18日清食品トップリーグ男子は、仙台大学附属明成高校（宮城県）vs八王子学園八王子高校（東京都）と、福岡大学附属大濠高校（福岡県）vs美濃加茂高校（岐阜県）の2試合が行われた。 第1試合の仙台大明成と八王子の試合は、第1クォーターでシュートを高確率で沈めた仙台大明成が、28－8と一気に20点のリードを奪う。第2クォーターも流れは変わらず42－25