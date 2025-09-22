来年春に甲子園で行われる選抜高校野球大会につながる、秋季九州高校野球大会県予選は22日、1回戦6試合が行われました。（記者) 「春のセンバツ甲子園につながる、秋の高校野球大会。県大会45連勝中の神村学園に、鶴丸が挑みます」 新チームになって初の公式戦。神村は、夏の甲子園メンバーを1番、2番、3番に並べます。初回、1番今井のヒットの後、2番田中 翔大がライトオーバーのツーベース