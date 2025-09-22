○極東貿易 [東証Ｐ] 発行済み株式数の2.56％にあたる31万9100株の自社株を消却する。消却予定日は9月30日。 ○栗林船 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.12％にあたる14万株(金額で2億0160万円)を上限に、9月24日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ［2025年9月22日］ 株探ニュース