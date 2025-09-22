9月21日、タレントの有吉弘行がパーソナリティーを務めるラジオ番組『有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER』（JFN系）に生出演。お気に入りの飲食店でおこった“事件”について語った。「食通でも知られる有吉さんですが、この日明かしたのは、行きつけの店での“塩対応”でした。『特別扱いして欲しいとか、そういうことは俺、全くなくて』と話した有吉さんですが、自身のサインや顔写真も張られた店で起きたことを話しました。