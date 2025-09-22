俳優・瀬戸康史（37）の妻で俳優の山本美月（34）が22日、自身のインスタグラムを更新。開催中の『EXPO 2025 大阪・関西万博』での“1コマ”ショットを公開した。【写真】ミャクミャク？子供を抱っこする山本美月山本は「先日の万博で、疲労している所を友達が撮ってくれてた」とつづり「抱いているミャクミャクは、子です」とユーモアを交えてコメントした。この投稿にファンからは「ミャクミャクを子にしたかたは初めて拝