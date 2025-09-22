G-DRAGONが今年5月にソールドアウトを記録した東京・大阪公演に続き、＜G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]＞のアンコール公演を大阪で行う。アンコール公演は＜G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN OSAKA : ENCORE＞と題され、10月20日・21日に京セラドーム大阪にて開催。大阪アンコール公演は、G-DRAGONのツアーにおける新たな節目となり、Galaxy CorporationとAEG Presentsの共同企画、AEGXの主催/制作/招