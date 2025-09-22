お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が22日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、あのものまね芸人の騒動に言及する場面があった。今回は人気企画「1人賛否」を行うことに。最近あったネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”をまじえて持論を展開するというもので「全部コント」だとしている。そこで「『EXILE』ATSUSHIものまね芸人が炎上」を取り上げた。「EXILE」ATSUSHIのものまね芸人・RYO