大麻を使用したとして、専修大アイスホッケー部の20代の男子学生3人を、神奈川県警が麻薬取締法違反容疑で22日に書類送検したことが同大への取材で分かった。事件を受けアイスホッケー部は7月末から活動を休止している。大学によると7月29日、3人は川崎市内のコンビニ付近で職務質問を受けた。大麻とみられるものを所持しており、検査の結果3人から陽性反応が出た。同30日には3人が住んでいた生田キャンパス（川崎市）の寮が家