日本で暮らす全ての人を対象にした国勢調査が始まっています。国勢調査は20日から各世帯への調査票の配布が行われていて、10月1日現在の家族や就業の状況などについての質問に回答することになっています。書類を受け取った後はインターネットで回答できるようになるほか、調査票を郵送したり調査員に提出したりする方法での回答期間は10月1日からとなっていて、期限はいずれのケースも10月8日です。