マカロニえんぴつが楽曲「いつか何もない世界で」のミュージックビデオメイキング映像をオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。「いつか何もない世界で」は、2017年にはっとり(Vo)がSNSへ投稿した弾き語り曲を原型とするナンバーだ。先ごろ開催された＜10th Anniversary Live『下北沢SHELTER』＞にて初披露された。そのミュージックビデオは公開後早くも130万回再生を突破、9月17日発表のラジオオンエアチャートでは全国総合1