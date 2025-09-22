強盗の容疑で22日、逮捕された60代の男。防犯カメラが捉えたのは、刃物を手に女性店長に詰め寄る犯行の瞬間でした。20日夕方、埼玉・羽生市の買い取り専門店にマスク姿で押し入り強盗の疑いで逮捕されたのは、60歳の奥沢博樹容疑者です。その犯行手口は、客のふりをして相手の警戒心を解くことでした。奥沢容疑者：どのくらいで査定できます？客に成り済まして店を訪れ、一度外に出ると、30分後に再び来店。店長が店の奥に向かった