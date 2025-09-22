2024年をもって活動を休止しているNulbarichだが、ボーカルJQによるソロプロジェクトJeremy Quartus（ジェレミー クォータス）の第二弾シングル「Beat Tub (Prod. STUTS)」が、9月24日(水)にリリースすとなる。メロウな質感とタイトなビートは、プロデューサーとして迎えられたSTUTSのミックスによるものだ。2000年代初頭のHIPHOP／R&Bを想起させる実感とキャッチーなフックが心地よい没入感を生み出しており、まるで“バスタ