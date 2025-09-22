一日警察署長に任命された潮さん＝１９日、グランツリー武蔵小杉秋の全国交通安全運動（２１〜３０日）を控え、神奈川県警中原署などは１９日、アイドルグループ「日向坂４６」の元メンバーでタレントの潮紗理菜さん（２７）＝神奈川県出身＝を一日警察署長に任命し、キャンペーン活動を展開した。菅健司署長から委嘱状を受け取った潮さんは「交通ルールを考えるきっかけにしたい」とあいさつ。交通ルールを伝えるかるたを通し