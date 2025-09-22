ソフトバンクは9月22日、Meta、アイ・ピー・エス(IPS)、マレーシアのTM Technology Services、インドネシアのPT XLSmart Telecom Sejahteraと、日本とシンガポールを結ぶ国際海底ケーブル「Candle(キャンドル)」の建設に合意し、NECとシステム供給契約を締結したと発表した。○2028年に運用開始予定の「Candle」Candleは、日本、台湾、フィリピン、インドネシア、マレーシアおよびシンガポールを結ぶ総延長約8000キロメートルの光