山陽オートの特別ＧＩ「共同通信社杯プレミアムカップ」は２２日、４日目の開催が行われた。森且行（５１＝川口）は６Ｒ、大外からまくり攻勢、後半は内から攻め、ゴール前で青島正樹を差して４着。連に絡めなかったが、６、６、７着と動きが良くなかった３日間と違う追い足を見せた。「エンジンに不具合が見つかり修正した。曲がらないのも滑るのも、そこが原因だった。内に入れるようになった。試走は曲がらないと思って、早