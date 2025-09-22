キリンビールは、ビールの力で日本を明るくしたいという想いを込め、”まったく新しい”キリンビールを目指した新ブランド「キリングッドエール」を2025年10月7日（火）より全国で新発売します。 「キリングッドエール」 記事のポイント 「キリン一番搾り生ビール」「キリンビール 晴れ風」に次ぐ、キリンの次世代新定番ビールです。希少な「Cryo Hop（クライオホップ）」を使い、フルーティな香りと味わいが楽しめます