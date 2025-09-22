女優の今田美桜の所属事務所「コンテンツ・スリー」が21日、公式Xとインスタグラムを更新し、『東京2025世界陸上』でのオフショットを公開した。【写真】大会期間中、さまざまな髪型を披露した今田美桜“前髪あり”がかわいい投稿では「#東京2025世界陸上 ありがとうございました!!」とつづられ、スタジアムを背にした写真が披露された。今田は9月13日から21日までの9日間にわたり開催された同大会でアンバサダーを務め、連