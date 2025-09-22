大沢たかおが主演・プロデューサーを務める9月26日公開の映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』より、圧倒的没入感のSCREENXスペシャル予告と、制作陣渾身のCGメイキングスチールが解禁された。【動画】『沈黙の艦隊 北極海大海戦』SCREENXスペシャル予告本作は、大沢が主演・プロデューサーを務めた映画とドラマ『沈黙の艦隊』の続編。極寒の氷の世界・北極海を舞台に、激しい魚雷戦が繰り広げられ、さらに地上では〈やまと〉支持