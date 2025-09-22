タレント・柳原可奈子が22日にインスタグラムを更新。長女の特別支援学校の就学先が決まったことを報告。「ホッとしたよ〜」と安どしている。【写真】柳原可奈子、長女と2ショットで就学先決定を報告柳原は2019年2月に一般人男性と結婚。2019年11月に長女、2022年11月に次女を出産している。昨年4月にインスタグラムを開設し、長女の脳性まひを公表した。柳原は「今日 無事に 長女の特別支援学校への希望表を提出してきまし