筆者の友人・M加は、3人のママ友と良い関係を築いていました。夏の思い出を作ろうと集まったM加たち。しかし、そんな仲良しグループに飛び入り参加してきたある保護者の言動に、M加はドン引きして──。 花火 私には子どもが幼稚園の頃から親しくお付き合いをしているママ友が3人います。小学校に上がってからも仲の良い状態は続き、夏休みにみんなで「花火をやろう！」ということになりました。 庭のあるママ友の家で