映画『おーい、応為』のの完成披露上映会が、9月21日に行われ、主演の長澤まさみ、共演の永瀬正敏、高橋海人（King ＆ Prince）、大谷亮平、そして監督・脚本を務めた大森立嗣が登壇。絵描きシーンの裏話や、物語にちなみ「極めたいこと」を明かした。【写真】「応為っぽい着物で来ました」長澤まさみのシックな着物姿江戸時代を代表する浮世絵師・葛飾北斎の弟子であり娘として、数十年を共にした葛飾応為を描く本作。主人