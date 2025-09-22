日本高等学校野球連盟は２２日、公式ホームページ上で「プロ志望届」の提出者を更新。今夏甲子園１６強の仙台育英・吉川陽大投手や、Ｕ―１８Ｗ杯で準優勝した日本代表の明徳義塾・藤森海斗捕手らが加わり、計８７人になった。仙台育英・吉川は最速１４７キロを誇る左腕。今夏、鳥取城北との甲子園初戦では５安打１２奪三振で完封勝利を成し遂げた。明徳義塾・藤森は複数のポジションをこなすユーティリティー。Ｕ―１８Ｗ杯で