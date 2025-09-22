メ～テレ（名古屋テレビ） 取り締まりの状況を記録するため、警察官の身体につける小型カメラの試験運用が愛知県警で始まりました。 「ウェアラブルカメラ」は、職務質問でのトラブル防止や法律違反などの証拠を記録し、透明性を高める目的で身に着けます。 愛知県警は試験運用を進めていて、22日から千種、西、一宮の3警察署に2台ずつ配備されます。 一宮市では、さっそくウェアラブルカメラを装着した警察官が「